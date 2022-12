Kinë: Këshilltari shëndetësor i qeverisë paralajmëron rritje të rasteve me COVID

Frika nga një rritje e infeksioneve pasi Pekini lehtësoi kufizimet e tij ‘zero-COVID’ pas protestave të rralla mbarëkombëtare.

Kina përballet me një rritje të rasteve me COVID-19 pasi ka lehtësuar pjesërisht aspektet e politikës së saj të ashtuquajtur “zero-COVID”, ka thënë një këshilltar i lartë shëndetësor i qeverisë.

Paralajmërimi nga epidemiologu kryesor Zhong Nanshan në një intervistë me median shtetërore të dielën vjen pasi numrat zyrtarë të rasteve kanë rënë në Kinë, një fenomen që i atribuohet kryesisht një dështimi dramatik pas ndryshimit të politikave rreth testimit.

Qeveria bëri ndryshimet – duke minimizuar shtrirjen e testimit të detyrueshëm, duke lejuar disa njerëz që rezultojnë pozitivë në karantinë në shtëpi dhe duke i dhënë fund bllokimeve në shkallë të gjerë – pas protestave të rralla mbarëkombëtare gjatë kufizimeve të gjata.

“Mutacioni [aktual] Omicron … është shumë ngjitës … një person mund ta transmetojë [virusin] te 22 persona,” tha Zhong, i cili ka këshilluar Pekinin gjatë gjithë pandemisë.

“Aktualisht, epidemia në Kinë po përhapet me shpejtësi, dhe në rrethana të tilla, sado i fortë të jetë parandalimi dhe kontrolli, do të jetë e vështirë të ndërpritet plotësisht zinxhiri i transmetimit,” tha ai.

