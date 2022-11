Kinë: Shpërthejnë protestat pas zemërimit për izolim, thirrje Xi-së që të tërhiqet

Një zjarr vdekjeprurës në një bllok apartamentesh në rajonin e largët perëndimor të vendit, Xinjiang, që vrau 10 njerëz dhe plagosi nëntë, duket se ka nxitur zemërimin, pasi u shfaq një video që tregonte se masat e bllokimit vonuan zjarrfikësit.

Protestat shpërthyen në qytete dhe universitete në të gjithë Kinën të shtunën dhe të dielën herët në mëngjes.

Qindra njerëz në qendër të Shangait të shtunën ndezën qirinjë, për të mbajtur zi për të vdekurit nga zjarri i Xinjiang.

Turma më vonë mbajti fletët e bardha të letrës – në atë që tradicionalisht është një protestë simbolike kundër censurës – dhe brohoriti, “Duam të drejtat e njeriut, kemi nevojë për liri”.

Në videot e shumta, njerëzit bënin thirrje që lideri i Kinës, Xi Jinping dhe Partia Komuniste të tërhiqen. Turma gjithashtu brohoriti “Nuk dua test Covid, dua lirinë!” dhe “Nuk dua diktaturë, dua demokraci!”. /klankosova

BREAKING: Protesters in China’s Lanzhou city are taking to the streets and tearing down the COVID test booths now ⚠️ ⚠️⚠️

🔊sound …🔥🔥🔥 pic.twitter.com/e6o5ArMj0j

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 26, 2022