Kjo BMW M5 u harrua prej vitesh në garazhin e një pallati të braktisur

Në SHBA, një BMW M5 E34 u zbulua në garazhin e një pallati të braktisur me vlerë rreth 1.5 milionë dollarë.

Një klasik i dëshirueshëm dhe i vlefshëm u gjet nga youtuberi BigBankz, një i ashtuquajtur eksplorues urban nga Oklahoma, i cili eksploron shtëpi dhe ndërtesa të braktisura në videot e tij.

Në këtë rast, M5 E34 dyshohet se i përkiste një mjeku, i cili përveç një BMW, kishte edhe një Porsche.

Rrethanat në të cilat M5 dyshohet se u harrua dhe u braktis janë misterioze. Thashethemet thonë se BMW M5 E34 ka qenë në garazh që nga viti 2008.

Në videon 37 minutëshe, youtuberi eksploron një pallat që thuhet se është braktisur prej vitesh. Ndër tonelatat e mbeturinave, ka shumë art, skulptura dhe piktura në të gjithë shtëpinë.

BigBankz pretendon se ka folur me fqinjët. Ata dyshohet se kanë raportuar se shtëpia është blerë në vitin 1996 nga një çift, që ka jetuar në të për gati dy dekada pas kësaj.

Thashethemet thonë se ata shiheshin rregullisht në Porshe. Por në vitin 2015, ata dyshohet se mblodhën me nxitim gjërat më të nevojshme, i ngarkuan në një kamion dhe më pas u nisën me një Porsche.

Që atëherë, fqinjët dyshohet se nuk i kanë parë më kurrë. Historia tingëllon shumë misterioze dhe akoma më konfuze është fakti që rryma në shtëpi vazhdon të funksionojë, dhe me sa duket dikush po e paguan.

Në video nuk ka më të dhëna për mjekun, i cili dyshohet se ishte shofer i pasionuar i veturave të garave dhe dashnor.

BMW-ja u gjet mes kutive dhe plehrash, e mbuluar me një shtresë të trashë pluhuri, në garazhin e vilës. Në pamje të parë, limuzina e zezë duket të jetë në gjendje të keqe, por pas një inspektimi më të afërt, nuk ka dëmtime të mëdha apo pjesë të munguara.

Përveç kësaj, vetura është ruajtur në një garazh të thatë prej vitesh. Pjesa e brendshme e M5 e rikuperuar gjithashtu duket të jetë në gjendje të mirë.

Në video pothuajse nuk ka asnjë informacion tjetër për veturën. Nëse është një M5 e vërtetë e vitit 1993, atëherë është një model i mëvonshëm i kërkuar i kësaj gjenerate makinash me një motor me gjashtë cilindra S38B38 me një vëllim 3.8 litra dhe 340 kuaj-fuqi.

Oferta në tregun e veturave të përdorura është e vogël dhe është e vështirë të gjesh njësi të mirë. Sot pothuajse asnjë nuk kushton më pak se 30 mijë euro dhe modelet e mirëmbajtura kushtojnë shumë më tepër se 50 mijë euro.