Parlamenti i Izraelit (Knesset) hapi të martën në mbrëmje një seancë për zgjedhjen e kryetarit të ri, i cili do të pasojë në këtë post Amir Ohanën nga partia Likud, ndërsa vazhdon pasiguria lidhur me formimin e qeverisë së ardhshme, raportoi gazeta izraelite Yedioth Ahronoth, transmeton Anadolu.
Matan Kahana, deputet i partisë Yashar të Gadi Eisenkotit, pritet të fitojë votimin, raportoi gazeta.
Partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu kishte nominuar më herët të martën deputetin Ofir Katz për këtë post.
Sipas gazetës, debati para votimit mund të vazhdojë deri vonë në mbrëmje.
Kahana ka mbështetjen e 67 deputetëve në parlamentin 120-anëtarësh, përfshirë 19 deputetë arabë. Në mesin e mbështetësve të tij janë partitë Yashar, Bashkë, Yisrael Beytenu dhe Demokratët, si dhe Lista e Përbashkët dhe Lista e Bashkuar Arabe.
Likud, Otzma Yehudit, Sionizmi Fetar, Shas dhe Judaizmi i Bashkuar i Tevratit kanë gjithsej 53 vende në parlament.
Presidenti izraelit Isaac Herzog i ngarkoi Eisenkotit detyrën për formimin e qeverisë më 8 nëntor. Eisenkot ka 28 ditë kohë nga ajo datë, me mundësi zgjatjeje edhe për 14 ditë të tjera.