Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite intercepton një raketë lundruese mbi rajonin e Medinës

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen tha sot se ka interceptuar dhe shkatërruar një raketë lundruese mbi rajonin e Medinës në Arabinë Saudite perëndimore, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i koalicionit gjeneralmajor Turki al-Maliki njoftoi interceptimin në një deklaratë të shkurtër në platformën e mediave sociale amerikane X.
Deklarata nuk identifikoi se kush e lëshoi raketën ose objektivin e saj të synuar dhe nuk dha detaje mbi viktimat ose dëmet e mundshme. Ai erdhi mes sulmeve të intensifikuara me raketa dhe dronë të Huthive në Arabinë Saudite, përfshirë sulme që synonin aeroportet dhe objektet energjetike.
Koalicioni akuzoi Huthit për kryerjen e një sulmi me dron në stacionin e shpërndarjes së energjisë elektrike Taibah në Medine më 29 shtator. Sulmi nxori jashtë funksionit një një transformator, por nuk ndërpreu rrjetin elektrik, sipas Al-Malikit. Objekti furnizon me energji elektrike Xhaminë e Profetit, një nga vendet më të shenjta të Islamit.
Incidenti i sotëm erdhi disa orë pasi koalicioni tha se interceptoi dhe shkatërroi një dron mbi Provincën Lindore të Arabisë Saudite. Një ditë më parë, koalicioni njoftoi shkatërrimin e një rakete balistike të lëshuar nga grupi Huthi i Jemenit drejt kryeqytetit saudit Riad.
Arabia Saudite ka udhëhequr një koalicion ushtarak që mbështet qeverinë e Jemenit kundër Huthive që nga viti 2015. Grupi ka kontrolluar kryeqytetin Sana dhe disa provinca që nga viti 2014.