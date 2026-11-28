Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, që lufton kundër Huthive në Jemen, tha të shtunën se ka interceptuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga grupi Huthi në drejtim të jugut të vendit, transmeton Anadolu.
“Mbrojtja ajrore ka interceptuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga milicia terroriste Huthi në drejtim të rajonit jugor”, shkroi zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, në platformën sociale amerikane X.
Njoftimi erdhi pasi Mbrojtja Civile Saudite lëshoi më herët gjatë ditës alarme për kërcënim në provincën Xhazan, në jugperëndim të vendit, dhe në rajonin Khamis Mushait, përpara se të njoftonte se rreziku kishte kaluar në të dyja zonat.
Zhvillimet ndodhin në një kohë të shtimit të sulmeve me raketa dhe dronë nga Huthit kundër Arabisë Saudite.
Jemeni është përfshirë nga konflikti që nga viti 2014, kur Huthit morën nën kontroll kryeqytetin Sana dhe pjesë të tjera të vendit. Arabia Saudite ka udhëhequr koalicionin ushtarak që nga marsi i vitit 2015, në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
Përshkallëzimi i ri i përleshjeve mes forcave qeveritare dhe Huthive nisi në korrik, pas dështimit të armëpushimit të arritur në vitin 2022.