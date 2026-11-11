Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite intercepton tri raketa kruz dhe dy dronë të Huthive

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, tha të mërkurën se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë interceptuar dhe shkatërruar tri raketa kruz dhe dy dronë të lëshuar nga grupi Huthi drejt rajoneve të ndryshme të Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajor Turki al-Maliki, tha në një deklaratë se janë interceptuar dhe shkatërruar tri raketa kruz që kishin në shënjestër rajonin e Riadit.
Në një deklaratë të mëvonshme, koalicioni njoftoi se ka interceptuar dhe shkatërruar edhe dy dronë të lëshuar nga Huthit drejt Mekës dhe rajoneve jugore të Arabisë Saudite.
Në deklarata nuk u dhanë hollësi për viktima apo dëme materiale.
Incidentet ndodhën në një kohë të përshkallëzimit të vazhdueshëm ushtarak mes Huthive dhe Arabisë Saudite, ndërsa koalicioni ka raportuar vazhdimisht për interceptimin e raketave dhe dronëve që kanë shënjestruar pjesë të ndryshme të mbretërisë.
Huthit kanë kryer sulme të përsëritura me raketa dhe dronë ndaj objektivave saudite, në kuadër të përshkallëzimit të armiqësive në Jemen, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka zhvilluar operacione ushtarake kundër pozicioneve të Huthive.