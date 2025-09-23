Koka derrash të prera para nëntë xhamive në Francë

Muslims in France are shaken after heads of pigs, considered impure in Islam, were found on September 9, 2025 at several mosques in Paris [File: Bertrand Guay/AFP]

Në Paris dhe rrethinat e tij janë gjetur koka derrash të prera para nëntë xhamive, një akt që ka shkaktuar shqetësim tek komuniteti mysliman në Francë.

Pamjet e sigurisë treguan dy persona me makina me targa serbe që blenë rreth 10 koka derrash në Normandi dhe i vendosën ato para xhamive, përpara se të largoheshin nga vendi.

Autoritetet franceze po e hetojnë ngjarjen si ndërhyrje të huaj, ndërsa organizatat myslimane e kanë cilësuar si akt islamofob dhe provokim përçarës.

Sipas të dhënave zyrtare, rastet e islamofobisë në Francë janë rritur me rreth 75% gjatë vitit 2025. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI