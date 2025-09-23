Koka derrash të prera para nëntë xhamive në Francë

Në Paris dhe rrethinat e tij janë gjetur koka derrash të prera para nëntë xhamive, një akt që ka shkaktuar shqetësim tek komuniteti mysliman në Francë.
Pamjet e sigurisë treguan dy persona me makina me targa serbe që blenë rreth 10 koka derrash në Normandi dhe i vendosën ato para xhamive, përpara se të largoheshin nga vendi.
Autoritetet franceze po e hetojnë ngjarjen si ndërhyrje të huaj, ndërsa organizatat myslimane e kanë cilësuar si akt islamofob dhe provokim përçarës.
Sipas të dhënave zyrtare, rastet e islamofobisë në Francë janë rritur me rreth 75% gjatë vitit 2025. /mesazhi