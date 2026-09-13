Kokë derri sillet pranë xhamisë në Kaunas gjatë namazit të xhumasë

Një kokë derri është sjellë pranë një xhamie në qytetin Kaunas të Lituanisë të premten, ndërsa një grup motoçiklistësh penguan namazin e xhumasë duke bërtitur, luajtur muzikë dhe bërë zhurmë.
Sipas transmetuesit lituanez LRT, motoçiklistët u mblodhën në parkun Ramybes, pranë xhamisë, në kohën kur besimtarët myslimanë po kryenin namazin e xhumasë.
Ata brohoritën “Lituania”, luajtën muzikë dhe bënë zhurmë jashtë xhamisë. Sipas raportimeve, gjatë incidentit u soll edhe një kokë derri.
Pamje të publikuara në rrjetet sociale tregojnë një grup motoçiklistësh të mbledhur pranë xhamisë gjatë faljes, duke brohoritur dhe luajtur muzikë.
Incidenti shkaktoi zemërim në komunitetin mysliman lokal. Një grua e intervistuar nga portali “Kas vyksta Kaune” e përshkroi ngjarjen si tronditëse, duke theksuar se njerëzit shkojnë në xhami për t’u falur.
Nuk u raportuan përplasje të mëdha mes motoçiklistëve dhe pjesëtarëve të komunitetit mysliman. Forca shtesë policore u vendosën pranë xhamisë.
Policia po heton rrethanat e incidentit në bazë të një dispozite të Kodit Penal të Lituanisë që lidhet me nxitjen e mundshme të urrejtjes ndaj një grupi njerëzish. /mesazhi