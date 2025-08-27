Kolonët e paligjshëm izraelitë bastisin xhaminë Al-Aksa në Kuds mes tensioneve

Dhjetëra kolonë të paligjshëm izraelitë hynë me forcë në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar të mërkurën në mëngjes, thanë mediat lokale, transmeton Anadolu.
Kolonët vizituan kompleksin dhe kryen ritualet talmudike nën mbrojtjen e policisë izraelite, raportoi agjencia zyrtare e lajmeve Wafa.
Inkursioni i kolonëve erdhi mes tensioneve në rritje në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar për shkak të sulmit vdekjeprurës të Izraelit në Rripin e Gazës, ku gati 63.000 palestinezë janë vrarë që nga tetori i vitit 2023.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për myslimanët. Hebrenjtë e quajnë zonën Mali i Tempullit, duke pretenduar se aty ndodheshin dy tempuj hebrenj në kohët e lashta.
Izraeli pushtoi Kudsin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1967. Ai aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980 në një veprim që nuk u njoh kurrë nga komuniteti ndërkombëtar.