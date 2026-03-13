Kolonët e paligjshëm izraelitë djegin hyrjen e një xhamie në Bregun Perëndimor

Kolonët e paligjshëm izraelitë të enjten herët i vunë zjarrin hyrjes së një xhamie në fshatin Duma, në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe shkruan me bojë slogane në hebraisht në muret e saj.
Sipas burimeve palestineze, aktivisti kundër kolonizimit Suleiman Dawabsheh tha për Agjencinë Anadolu se një grup kolonësh u infiltruan në fshat para agimit dhe i vunë flakën xhamisë.
Banorët i shuan shpejt flakët me ndihmën e ekipeve nga Mbrojtja Civile Palestineze përpara se ato të mund të përhapeshin brenda ndërtesës, informoi ai.
Dawabsheh tha se flakët dëmtuan hyrjen e xhamisë, ndërsa tymi u përhap brenda sallës së lutjeve, duke shkaktuar dëme në fasadat e brendshme dhe qilimat e lutjeve.
Ai shtoi se kolonët shkruan slogane në hebraisht në muret e jashtme të xhamisë.
Ministria e Çështjeve Fetare dhe Vakëfeve Palestineze dënoi atë që e përshkroi si një numër në rritje përpjekjesh për të djegur xhamitë në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë muajit të shenjtë mysliman të Ramazanit.
Në një deklaratë, ministria tha se sulmi ndaj xhamisë është “një përpjekje për të përdhosur vendet e shenjta islame gjatë Ramazanit”.
Që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, sulmet nga kolonët izraelitë ndaj qyteteve dhe fshatrave palestineze në Bregun Perëndimor janë intensifikuar, duke lënë 42 palestinezë të vdekur, sipas shifrave zyrtare palestineze.
Në përgjithësi, forcat dhe kolonët izraelitë kanë vrarë 1.125 palestinezë dhe kanë plagosur rreth 11.700 të tjerë në Bregun Perëndimor, përveç arrestimit të rreth 22.000 njerëzve, sipas të dhënave zyrtare palestineze.