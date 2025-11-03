Kolonët e paligjshëm izraelitë punojnë tokat bujqësore palestineze në Hebron për t’i pushtuar

Kolonët e paligjshëm izraelitë kanë lëruar qindra dunum tokë bujqësore në pronësi të palestinezëve në qytetin Hebron, siç thuhet, në përgatitje për të pushtuar këto toka.
Jabir Tamizi, kryetari i bashkisë Idna në Hebron, për Anadolu tha se kolonët përdorën traktorë për të lëruar tokën bujqësore që u përkiste banorëve palestinezë me qëllim që ta marrin atë.
Ai tha se dhjetëra palestinezë mbërritën në zonë për të protestuar, por forcat izraelite që mbështesin kolonët qëlluan me gaz lotsjellës dhe granata tymuese për t’i shpërndarë ata.
Tamizi i dënoi veprimet duke i quajtur ato “një sulm ndaj pronës private palestineze” dhe theksoi se toka është trashëguar nga paraardhësit e tyre dhe nuk do të braktiset.
Sipas Komisionit për Rezistencë ndaj Kolonizmit, kolonët e paligjshëm izraelitë kryen 7.154 sulme ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë dy viteve, të cilat rezultuan në vdekjen e 36 palestinezëve dhe migrimin e detyruar të 33 komuniteteve beduine.
Sulmet izraelite janë përshkallëzuar në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë më shumë se 1.065 palestinezë dhe duke plagosur gati 10 mijë të tjerë.
Në një opinion historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.