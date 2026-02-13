Kolonët ilegalë sulmojnë fshatin në Bregun Perëndimor të pushtuar, 25 palestinezë të plagosur

Njëzet e pesë palestinezë u plagosën pasi kolonët e paligjshëm, nën mbrojtjen e forcave izraelite, sulmuan fshatin Talfit në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Mahmoud Abu Aisha, kreu i këshillit të fshatit, tha për Anadolu se kolonët kryen një sulm të koordinuar ndaj banorëve dhe pronës, ndërsa trupat izraelite qëlluan me gaz lotsjellës drejt banorëve.
Ai tha se 15 persona pësuan dëmtime nga gazi lotsjellës, një u plagos nga plumbat e vërtetë dhe nëntë të tjerë u rrahën gjatë sulmit.
Kolonët e paligjshëm gjithashtu thyen dritaret e 10 automjeteve dhe dëmtuan katër shtëpi, prishën një transformator elektrik dhe qëlluan me municion të vërtetë drejt një xhamie në fshat, shtoi Abu Aisha.
Më parë, Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze raportoi një numër fillestar prej tre të plagosurish, përfshirë një burrë të qëlluar në kofshë dhe dy të tjerë të sulmuar.
Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa tha se kolonët e paligjshëm sulmuan banorët dhe hapën zjarr, ndërsa forcat izraelite siguruan mbulim dhe përdorën municion të vërtetë, granata zhurmuese dhe gaz lotsjellës kundër civilëve dhe shtëpive të tyre.
Kolonët e paligjshëm sulmuan gjithashtu zonën Ras al-Ain në vendbanimin e afërt të Kusrës, ku së fundmi është krijuar një pikë e re vendbanimi, duke sulmuar banorët nën mbrojtje ushtarake, raportoi Wafa.
Sipas Komisionit Palestinez për Rezistencën ndaj Murit dhe Vendbanimeve, kolonët e paligjshëm kryen 468 sulme në të gjithë Bregun Perëndimor në janar, duke përfshirë sulme fizike, zjarrvënie, dëmtime të pronës dhe kufizime në aksesin e fermerëve në tokën e tyre.
Izraeli ka intensifikuar operacionet në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, që nga nisja e fushatës së tij ushtarake në Gaza më 8 tetor 2023. Palestinezët e shohin përshkallëzimin, duke përfshirë vrasjet, arrestimet, zhvendosjen dhe zgjerimin e vendbanimeve, si një hap drejt aneksimit formal të territorit.
Të paktën 1.112 palestinezë janë vrarë dhe rreth 11.500 janë plagosur në Bregun Perëndimor gjatë asaj periudhe, dhe më shumë se 21.000 njerëz janë arrestuar.
Në një vendim historik në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.