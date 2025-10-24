Kolonët izraelitë djegin 3 automjete të palestinezëve në Bregun Perëndimor

Kolonët e paligjshëm izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar i vunë flakën të premten herët tre automjeteve të palestinezëve në qytetin Deir Dibwan pranë Ramallahut, tha një banor vendas për Anadolu.
Palestinezi Mohammad Samer tha se një grup kolonësh të paligjshëm izraelitë sulmuan qytetin para agimit dhe dogjën tre automjete. Dy makina u dogjën plotësisht ndërsa e treta pësoi dëme të pjesshme, tha ai duke shtuar se banorët i ndoqën sulmuesit dhe i detyruan të largoheshin nga zona.
Vëzhguesit thonë se zbatimi i planit të fundit të armëpushimit në Gaza është shoqëruar me rritjen e fushatës së Izraelit kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor, përfshirë ‘mbylljen e syve’ ndaj sulmeve nga kolonët e paligjshëm dhe një masë për aneksimin e Bregut Perëndimor duke kaluar miratimin e parë parlamentar.
Sipas Komisionit të Kolonizimit dhe Rezistencës së Murit, kolonët e paligjshëm izraelitë kanë kryer 7.154 sulme ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë dy viteve, të cilat rezultuan me vrasjen e 33 palestinezëve dhe zhvendosjen e detyruar të 33 komuniteteve beduine.
Autoritetet lokale thanë se më shumë se 1.057 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor të pushtuar, rreth 10.300 janë plagosur dhe mbi 20 mijë janë arrestuar, përfshirë 1.600 fëmijë, që nga fillimi i luftës në Gaza dy vjet më parë.
Në një vendim historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.