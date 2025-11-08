Kolonët izraelitë i vënë flakën një shtëpie palestineze pranë Ramallahut

Një grup kolonësh izraelitë kanë sulmuar fshatin palestinez Abu Falah, afër Ramallahut në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke i vënë zjarrin një shtëpie banimi, raporton agjencia palestineze Wafa.
Sipas raportit, kolonët dogjën pjesë të shtëpisë dhe qëlluan me armë drejt banorëve të zonës, megjithatë nuk u raportuan viktima.
Sulmet e kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor janë rritur ndjeshëm, me më shumë se 2,000 incidente të dhunshme vetëm gjatë muajit tetor, duke shtuar tensionet dhe pasigurinë mes komuniteteve palestineze. /mesazhi