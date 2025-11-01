Kolonët izraelitë plagosin tre palestinezë pranë Betlehemit

Kolonë izraelitë kanë kryer një tjetër sulm në Bregun Perëndimor të pushtuar, këtë herë në fshatin al-Maniya pranë Betlehemit. Sipas Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze, një grup kolonësh hapi zjarr ndaj banorëve, duke plagosur tre persona.
Agjencia palestineze Wafa raportoi se autorët e sulmit u mbrojtën nga forcat izraelite që ndodheshin në zonë. Kryetari i këshillit të fshatit, Zayed Kawazbeh, tha se kolonët qëlluan drejtpërdrejt ndaj palestinezëve, duke i plagosur në pjesën e poshtme të trupit. Të plagosurit u dërguan në spital për trajtim.
Sulmi vjen mes një vale dhune në rritje nga kolonët izraelitë në Bregun Perëndimor, ndërsa ushtria izraelite po intensifikon përpjekjet për të zhvendosur me forcë mijëra palestinezë nga zonat e tyre. /mesazhi