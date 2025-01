Kolumbia bllokon dy avionë ushtarakë që transportonin emigrantë nga SHBA: Nuk janë kriminelë

Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro njoftoi se ka ndaluar hyrjen e avionëve ushtarakë amerikanë që transportojnë emigrantë të deportuar në hapësirën ajrore të vendit të tij, duke thënë se ai do të pranojë vetëm fluturime që i trajtojnë njerëzit me dinjitet.

Një zyrtar amerikan i tha Reuters se Kolumbia kishte refuzuar hyrjen e dy avionëve ushtarakë që ishin nisur nga Kalifornia dhe mbanin rreth 80 emigrantë secili.

“Një emigrant nuk është kriminel dhe duhet të trajtohet me dinjitetin që i takon një qenieje njerëzore. Kjo është arsyeja pse ne i shtymë avionët ushtarakë amerikanë që po transportonin emigrantë kolumbianë. Unë nuk mund t’i detyroj emigrantët të qëndrojnë në një vend që nuk i do ata, por nëse ai vend i dëbon, kjo duhet të bëhet me dinjitet dhe respekt për ta dhe për vendin tonë“, u shpreh Petro në një postim në X.

“Do t’i presim qytetarët tanë me avionë civilë, pa i trajtuar si kriminelë“, shtoi ai.

Një ditë më parë, edhe Brazili kërkoi një shpjegim nga Uashingtoni për “trajtimin poshtërues”të emigrantëve të parregullt brazilianë që u dëbuan nga Shtetet e Bashkuara dhe mbërritën të premten në Manaus me avion ushtarak. Sipas qeverisë braziliane, në bordin e këtij avioni ndodheshin 88 brazilianë. /abcnews