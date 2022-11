Kombëtarja e Iranit në futboll refuzoi të këndojë himnin kombëtar para ndeshjes me Anglinë

Po ashtu disa tifozë iranianë në stadiumin ‘Khalifa International’ në Ar-Rayyan të Katarit fishkëlluan himnin e tyre për të njëjtën arsye.

Irani është në të njëjtin grup me Anglinë, SHBA-në dhe Uellsin. Kupa e Botës në Katar do të vazhdojë deri më 18 dhjetor.

Irani është tronditur nga protesta që nga mesi i muajit shtator pas vdekjes së Amini-t gjatë kohës kur ishte në paraburgim, e cila u arrestua nga policia morale e vendit me dyshime se ka shkelur kodin islamik të veshjes.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022