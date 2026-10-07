Komisionerja e BE-së për Zgjerimin kërkon standarde më të larta për sundim të ligjit për vendet anëtare dhe kandidate

Bashkimi Evropian duhet të forcojë garancitë e saj për ruajtjen e sundimit të ligjit jo vetëm në vendet anëtare të ardhshme, por edhe brenda anëtarësimit ekzistues të bllokut, tha sot Komisionerja Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, transmeton Anadolu.
Duke folur në Parlamentin Evropian në Strasburg të Francës, gjatë një shkëmbimi pikëpamjesh mbi rishikimet e politikave të para-zgjerimit, Kos tha se BE-ja duhet të shqyrtojë se si t’i bëjë më efektive mekanizmat e saj ekzistues, përfshirë nenin 7 të traktateve të BE-së.
“Kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit… Duhet të bëjmë diçka edhe mes shteteve anëtare, ndaj sugjerojmë që të ulemi me shtetet anëtare dhe të kalojmë edhe nenin 7, si ta përdorim, si ta bëjmë më efikas”, shtoi Kos.
Neni 7 i lejon BE-së t’i përgjigjet një rreziku serioz ose një shkeljeje serioze dhe të vazhdueshme të vlerave themelore të bllokut, përfshirë sundimin e ligjit. Kos tha se komisioni po propozon kornizë të përbashkët të masave mbrojtëse për traktatet e ardhshme të pranimit.
Korniza do të bazohet në masat mbrojtëse sektoriale ekzistuese ndërsa do të prezantojë masa shtesë që mund të përdoren nëse anëtarët e rinj shkelin seriozisht vlerat e BE-së, përfshirë demokracinë dhe sundimin e ligjit. Në rastet më të rënda, masat mund të përfshijnë pezullimin e të drejtës së votës, ku masat e propozuara do të funksionojnë gjatë një periudhe kalimtare deri në 15 vjet.
Ajo shtoi se monitorimi i sundimit të ligjit do të fillojë përpara pranimit dhe do të vazhdojë pasi një vend të bashkohet me BE, me shtetet e reja anëtare të mbuluara nga kutia e plotë e mjeteve të sundimit të ligjit të bllokut. Kos hodhi poshtë idenë se përpjekjet për zgjerimin e BE-së bazohen vetëm në konsiderata gjeopolitike.
“Gjeopolitika do të thotë pse zgjerimi është i rëndësishëm dhe pse kjo është përparësi. E bazuar në merita do të thotë kushtet sipas të cilave një vend mund të bashkohet dhe kur”, tha ajo.
Paketa më e gjerë propozon integrim gradual të zgjeruar për vendet kandidate, duke i lejuar ato të marrin pjesë më nga afër në politikat e përzgjedhura të BE-së përpara anëtarësimit të plotë ndërkohë që kërkon përparim të vazhdueshëm drejt pranimit.
Kos theksoi se integrimi gradual nuk është zëvendësim për anëtarësimin në BE. “Vetëm ata kandidatë që janë seriozë për t’u bërë anëtarë të BE-së do të mund të marrin pjesë në këtë integrim gradual të zgjeruar”, theksoi ajo.