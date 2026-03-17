Komisioni Evropian paralajmëron vendet anëtare: Përgatituni për ndalimin e plotë të naftës nga Rusia

Komisioni Evropian nuk ka hequr dorë nga ideja e ndalimit të plotë të importit të naftës nga Rusia dhe u rekomandon të gjitha vendeve të BE-së, përfshirë Hungarinë dhe Sllovakinë, të përgatiten për këtë, tha Komisioneri Evropian për Energjinë Dan Jorgensen në një konferencë për shtyp.
“Komisioni ka ndërmend të paraqesë një propozim për të ndaluar importin e naftës nga Rusia”, tha Jorgensen.
“Siç e dini, tani ka sanksione, por ka dy vende që kanë përjashtime dhe ne do të paraqesim një propozim për ta ndryshuar këtë. Pra, të gjitha vendet duhet të përgatiten për këtë situatë”, shtoi ai.