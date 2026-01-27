Komisioni i BE-së miraton valën e dytë të financimit të mbrojtjes për 8 shtete anëtare

Komisioni i Bashkimit Evropian (BE) miratoi të hënën valën e dytë të planeve kombëtare të mbrojtjes në kuadër të nismës “Veprimi i Sigurisë për Evropën” (SAFE), duke hapur rrugën për ndihmë financiare për Estoninë, Greqinë, Italinë, Letoninë, Lituaninë, Poloninë, Sllovakinë dhe Finlandën, transmeton Anadolu.
Pas vlerësimit të planeve kombëtare të investimeve në mbrojtje të shteteve anëtare, Komisioni i BE-së tha se raundi i ri i kredive me kosto të ulët dhe afatgjata do t’u mundësojë këtyre vendeve të rrisin shpejt gatishmërinë ushtarake dhe të sigurojnë pajisje moderne të mbrojtjes.
“Komisioni i paraqiti Këshillit një propozim për miratimin e ndihmës financiare për Estoninë, Greqinë, Italinë, Letoninë, Lituaninë, Poloninë, Sllovakinë dhe Finlandën”, thuhet në deklaratë.
Financimi, i vendosur paraprakisht në rreth 74 miliardë euro kur u njoftua në shtator, synon të forcojë kapacitetet strategjike të mbrojtjes dhe të mbështesë integrimin e Ukrainës në kornizën e sigurisë së BE-së.
Këshilli i BE-së tani ka katër javë për të miratuar vendimet e nevojshme zbatuese. Pas miratimit, Komisioni do të finalizojë marrëveshjet e kredive, me disbursimet e para që priten në mars 2026.
Vlerësimet e planeve të mbrojtjes të paraqitura nga shtete të tjera anëtare janë ende në proces.
Nisma SAFE, e miratuar më 27 maj 2025 si pjesë e paketës së mbrojtjes “Gatishmëria 2030” të BE-së, u mundëson shteteve anëtare të rrisin investimet në mbrojtje përmes prokurimit të përbashkët nga industria evropiane e mbrojtjes, me synim përmirësimin e ndërveprueshmërisë, parashikueshmërisë dhe efikasitetit të kostos.
Ukraina, vendet e EFTA/EEA-së dhe shtetet kandidate potenciale për anëtarësim në BE janë gjithashtu të kualifikuara për të marrë pjesë në marrëveshje prokurimi dhe industriale.