Komisioni i BE-së: Ribera foli në kapacitet personal për Gazën; nuk ka vendim për termin “gjenocid”

Zëvendëskryeministrja Teresa Ribera, e cila më 4 shtator e përshkroi masakrën e Izraelit në Gaza si “gjenocid”, nuk foli në emër të Komisionit Evropian, por vetëm në kapacitet personal.
Zëdhënësi i Komisionit, Paul Pinho, theksoi se ekzekutivi i von der Leyen nuk ka marrë qëndrim të qartë mbi veprimet e ushtrisë izraelite në Gaza dhe se “nuk është detyrë e Komisionit të gjykojë përkufizime ligjore”.
Pinho shtoi se përkufizimet si “gjenocidi” janë “çështje për gjyqësinë kombëtare dhe ndërkombëtare, pasi të jenë përcaktuar saktë faktet”, duke nënvizuar se nuk ka vendim të marrë nga Kolegji i Komisionit.
Komisionerja evropiane ka qenë një nga zërat më kritikë në Bruksel ndaj qeverisë izraelite, dhe gjatë një fjalimi publik të enjten përdori për herë të parë termin “gjenocid”.
Megjithatë, zëdhënësit e Komisionit Evropian nuk e kanë mbështetur këtë qëndrim madje edhe janë duke u distancuar nga ajo. /mesazhi