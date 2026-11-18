Kompania “Abu Dhabi National Oil Company Logistics and Services” (ADNOC L&S) njoftoi sot se një nga anijet e saj u sulmua të martën në mbrëmje, gjatë kalimit në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar nga agjencia emiratase e lajmeve WAM, kompania bëri të ditur se një anëtar i ekuipazhit rezulton i zhdukur ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë në koordinim me autoritetet përkatëse.
Të gjithë anëtarët e tjerë të ekuipazhit u evakuuan në mënyrë të sigurt nga anija ndërsa 11 prej tyre pësuan lëndime, tha kompania, duke shtuar se personat që kanë nevojë për trajtim mjekësor po marrin kujdesin e nevojshëm.
ADNOC L&S tha se përparësia e saj kryesore është “mbështetja e përpjekjeve të kërkim-shpëtimit dhe ofrimi i ndihmës për ekuipazhin dhe personat e tjerë të prekur nga incidenti”. Kompania theksoi rëndësinë e “mbrojtjes së detarëve dhe garantimit të lirisë së lundrimit dhe sigurisë detare”.
Incidenti ndodhi në mes të një serie sulmesh të raportuara ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit dhe në afërsi të saj. SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit më 28 shkurt. Irani u përgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe objekteve ushtarake amerikane në vendet arabe.
Uashingtoni dhe Teherani nënshkruan memorandum mirëkuptimi më 18 qershor, por zbatimi i tij ngeci për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit. Përplasjet kanë vazhduar herë pas here që nga korriku ndërsa përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës vijojnë.