Koncert në Gjermani në kujtim të fëmijëve të vrarë në Gaza

Violinist Michael Barenboim performs with other musicians during the concert on Saturday [AFP]

Në Berlin është mbajtur një koncert muzikor klasik me rastin e Ditës Botërore të Fëmijëve, kushtuar fëmijëve të vrarë nga lufta në Gaza.

Iniciativa “Muzika për Humanitetin”, e cila organizoi ngjarjen, tha se koncerti bamirës e shndërroi kryeqytetin gjerman në “një vend solidariteti, humaniteti dhe muzike”.

Në skenë u ngjitën muzikantë profesionistë dhe amatorë, duke interpretuar muzikë klasike dhe tradicionale arabe, raportoi agjencia Anadolu.

Organizatorët kërkuan armëpushim të menjëhershëm, mbrojtje të fëmijëve dhe civilëve në Gaza, si dhe ndalimin e dërgesave të armëve gjermane drejt Izraelit.

Sipas UNICEF-it, që nga tetori i vitit 2023 mbi 50 mijë fëmijë janë vrarë ose plagosur, ndërsa qindra mijëra të tjerë po vuajnë nga kequshqyerja e rëndë. /mesazhi

