Kongresistë amerikanë i kërkojnë Rubio-s të mbrojë flotiljen me ndihma për Gazën

Kongresistja Rashida Tlaib, së bashku me 18 anëtarë të tjerë të Kongresit amerikan, ka nënshkruar një letër drejtuar administratës Trump, duke kërkuar sigurimin e kalimit të sigurt të flotiljes humanitare Global Sumud.
Në një postim në rrjetet sociale, Tlaib – e para grua me prejardhje palestineze e zgjedhur në Kongres – tha se flotilja po sjell ndihma për palestinezët që po vuajnë nga uria në Gaza dhe duhet të jetë “plotësisht e mbrojtur” nga çdo sulm.
Ligjvënësit theksuan se flotilja është sulmuar të paktën tre herë deri tani.
Në letrën e tyre drejtuar sekretarit të shtetit Marco Rubio, ata shkruajnë: “Çdo sulm ndaj flotiljes Global Sumud apo ekuipazhit civil është shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara kanë detyrim të mbrojnë qytetarët e saj nga sulmet e huaja. Ju bëjmë thirrje të parandaloni çdo veprim armiqësor dhe të siguroni përfundimin me sukses të misionit humanitar.” /mesazhi