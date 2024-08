Koreja e Jugut dhe SHBA fillojnë stërvitjet e përbashkëta ush’tarake verore javën e ardhshme

Koreja e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara do të fillojnë stërvitjet e përbashkëta ushtarake javën e ardhshme me fokus në përmirësimin e aftësive të tyre të kombinuara për t’u mbrojtur kundër kërcënimeve bërthamore në rritje të Koresë së Veriut.

Zyrtarët ushtarakë të Koresë së Jugut dhe të SHBA-së thanë se manovrat e verës së këtij viti do të përfshijnë ushtrime të simuluara kompjuterike të dizajnuara për të përmirësuar gatishmërinë e ushtrisë kundër sulmeve me raketa, bllokimit të GPS dhe sulmeve kibernetike.

Manovrat që do të zhvillohen nga data 19 deri më 29 gusht do të përfshijnë ushtrime fushore me municion të vërtetë.

Në veçanti, aleatët synojnë “të forcojnë më tej aftësinë për të penguar dhe mbrojtur kundër armëve të shkatërrimit në masë”, thanë zyrtarët ushtarakë të SHBA-së dhe Koresë së Jugut në një konferencë të përbashkët shtypi.

Koreja e Veriut mund t’i marrë stërvitjet si një provokim dhe të përdorë bashkëpunimin ushtarak të aleatëve të saj si një justifikim për të përmirësuar armët e saj bërthamore dhe sistemet e raketave. /abcnews