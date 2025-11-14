Koreja e Veriut akuzon G7 për standarde të dyfishta lidhur me thirrjen për denuklearizim

Koreja e Veriut akuzoi Grupin e shtatë vendeve (G7) të enjten për aplikimin e një standardi të dyfishtë pasi ministrat e Jashtëm të G7 kërkuan përsëri denuklearizimin e plotë të saj, duke denoncuar qëndrimin e bllokut si armiqësor dhe jokushtetues, transmeton Anadolu.
Ministrja e Jashtme e Koresë së Veriut, Choe Son Hui, në një deklaratë të lëshuar përmes Agjencisë Qendrore Koreane të Lajmeve shtetërore, tha se komunikata e fundit e përbashkët e G7 nga Kanadaja “ka injoruar dhe shkelur” Kushtetutën e Koresë së Veriut.
“Shpreh pakënaqësi dhe keqardhje të fortë për aktin armiqësor të hapur të ministrave të Jashtëm të G7, një shkelje e drejtpërdrejtë e Kushtetutës së shtetit tonë, dhe e denoncoj dhe e refuzoj kategorikisht atë duke përdorur shprehjen më të fuqishme retorike”, tha ajo.
Choe mbrojti idenë se në “mjedisin aktual të zymtë gjeopolitik”, posedimi i armëve bërthamore nga Pheniani mbetet opsioni më i saktë për të penguar ato që ajo i përshkroi si shtetet më të rrezikshme dhe armiqësore.
“Askush nuk ka të drejtë të na detyrojë të shkelim Kushtetutën dhe ata nuk duhet të përpiqen të na detyrojnë ta ndryshojmë atë”, tha ajo. Choe shtoi se mënyra e sigurimit të paqes dhe stabilitetit në Gadishullin Korean dhe në rajonin e Azi-Paqësorit nuk është mbështetja e “denuklearizimit” jorealist, por respektimi i Kushtetutës së Koresë së Veriut.
Ajo përsëriti qëndrimin e udhëheqësit Kim Jong-un se forcat bërthamore të Koresë së Veriut tani janë një realitet i përhershëm, pavarësisht nëse SHBA-së dhe aleatëve të saj u pëlqen apo jo. “Pavarësisht se sa herë mund të kërkojnë denuklearizim për 10 ose 20 vjet, madje 50 ose 100 vjet”. shtoi ajo.
Choe akuzoi G7-ën se nuk ka autoritetin për të diktuar zgjedhjet e sigurisë për vendet sovrane.
“Sjellja e paqartë dhe me standarde të dyfishta e G7-ës, e cila hesht për kërcënimin e retorikës bërthamore të pamatur dhe përpjekjen e përhapjes bërthamore të manifestuar hapur në grupin e saj dhe këmbëngul vetëm në denuklearizimin e dikujt që tashmë ka humbur kuptimin dhe justifikimin e saj, nuk mund të miratohet nga askush,” tha ajo.
Ministrat e Jashtëm të G7-ës thanë se dënuan fuqimisht programet bërthamore dhe balistike të raketave të Koresë së Veriut dhe riafirmuan angazhimin e tyre për denuklearizimin e plotë të saj. Ata shprehën shqetësim të madh për vjedhjet e kriptomonedhave nga Pheniani dhe kërkuan një zgjidhje të shpejtë të çështjes së rrëmbimeve.