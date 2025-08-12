Koreja e Veriut dënon planin izraelit për pushtimin e Gazës

Koreja e Veriut ka dënuar ashpër vendimin e kabinetit izraelit për “pushtimin e plotë” të Rripit të Gazës, duke e cilësuar si shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare. Sipas Ministrisë së Jashtme të Phenianit, ky hap tregon “qëllimin banditesk” të Izraelit për të marrë territor palestinez të njohur ndërkombëtarisht.
Deklarata thekson se Gaza është pjesë e pandashme e territorit palestinez dhe se veprimet izraelite përkeqësojnë krizën humanitare dhe minojnë paqen në Lindjen e Mesme. Pheniani kërkoi ndalimin e menjëhershëm të sulmeve dhe tërheqjen e plotë të forcave izraelite nga Gaza. /mesazhi