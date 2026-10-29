Koreja e Veriut lëshon një duzinë raketash balistike drejt Detit Lindor

Koreja e Veriut lëshoi sot një duzinë raketash balistike me rreze të shkurtër veprimi drejt Detit Lindor, i njohur gjithashtu si Deti i Japonisë, njoftoi ushtria e Koresë së Jugut, sipas mediave vendase, transmeton Anadolu.
Raketat u lëshuan nga zona e Wonsanit, ndërsa po vijon analiza e distancës së fluturimit dhe karakteristikave të tjera të tyre, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap me seli në Seul, duke cituar shefat e Shtabit të Përbashkët.
Ushtria tha se kishte shtuar mbikëqyrjen dhe mbetej në gatishmëri ndaj çdo lëshimi të mundshëm shtesë, duke ruajtur një qëndrim të fortë mbrojtës përmes shkëmbimit të ngushtë të informacionit me SHBA-në dhe Japoninë lidhur me lëshimin e fundit të raketave.
Më herët, Tokio njoftoi se Pheniani kishte lëshuar “diçka që mund të jetë një raketë balistike”, sipas Ministrisë japoneze të Mbrojtjes.
Roja Bregdetare e Japonisë u bëri thirrje anijeve të ndjekin njoftimet e mëtejshme dhe të shmangin afrimin pranë çdo objekti të rënë në det, raportoi agjencia japoneze e lajmeve Kyodo.
Lëshimi i fundit vjen pasi Koreja e Veriut lëshoi disa raketa balistike nga zona e Phenianit drejt Detit Lindor më 12 tetor.