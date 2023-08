Dorëheqje dhe nga posti i kryeministrit dhe zgjedhje të parakohshme premton kreu i Qeverisë, Dimitar Kovaçevski, me kushtin e vetëm që partia e Mickoskit t’i votojë ndryshimet kushtetuese. Kështu u shpreh kryeministri Kovaçevski gjatë një interviste në tv Sitel.

“Momentin kur do të votohen ndryshimet Kushtetuese nga VMRO-DPMNE do të jap dorëheqje dhe do të shkojmë në zgjedhje” – tha kryeministri Kovaçevski. /shenja