Kremlini i kërkon Ukrainës të gjejë zgjidhje paqësore për konfliktin

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov sot i kërkoi Ukrainës të gjejë zgjidhje paqësore për konfliktin, transmeton Anadolu.
Në deklaratën për mediat, Peskov tha se pala ruse mbetet e përkushtuar ndaj platformës së diskutimeve që u zhvilluan në Anchorage të Alaskës. “Ne jemi të vetëdijshëm për modifikimet e mundshme dhe formulimet e miratuara, por zyrtarisht nuk kemi marrë asgjë. Për më tepër, ndonjëherë mësojmë për këto çështje nga mediat”, tha ai.
Ligjvënësi ukrainas Oleksiy Honcharenko publikoi një listë prej 28 pikash më 20 nëntor, të cilat ai pretendon se përbëjnë një plan të ri paqeje nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Më vonë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy konfirmoi ekzistencën e planit, duke thënë se do të donte ta diskutonte atë me udhëheqësin amerikan.
Zëdhënësi i Kremlinit tha se komunikimet ruso-amerikane vazhdojnë dhe “ekzistojnë konsiderata të caktuara nga pala amerikane”, por se aktualisht nuk po diskutohen tema specifike.
“Mbetemi plotësisht të hapur ndaj negociatave të paqes. Në këtë kontekst, është thelbësore të theksohet sa vijon që performanca efektive e forcave të armatosura të Rusisë duhet ta bind Zelenskyyn dhe regjimin e tij se është e preferueshme të angazhohen në negociata tani sesa më vonë”, tha Peskov.
Ai paralajmëron se do të ketë “më pak hapësirë për liri vendimmarrjeje” ndërkohë që territoret humbasin në veprimet ofensive nga forcat e armatosura ruse.
“Kjo nuk ka të bëjë me luftën, ka të bëjë konkretisht me detyrimin e Zelenskyyt dhe regjimit të tij për të kërkuar zgjidhje paqësore. Vazhdimi i konfliktit do të ishte i pakuptimtë dhe i rrezikshëm për ta. Regjimi i tyre duhet të marrë vendim të përgjegjshëm, të veprojë tani dhe të marrë përgjegjësi”, tha ai.
Plani i raportuar përfshin dispozita që Ukraina të heqë dorë nga anëtarësimi në NATO, të njohë Krimenë, Donetskun dhe Luhanskun si territore “de facto” ruse dhe të tërheqë trupat nga Donbasi për të krijuar zonë të demilitarizuar ndërsa merr garanci sigurie bazuar në parimin e mbrojtjes kolektive të NATO-s.