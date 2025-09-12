Kremlini: Komunikimet midis Rusisë dhe Ukrainës janë “të ndërprera”

Komunikimet midis grupeve negociuese ruse dhe ukrainase janë aktualisht në pritje, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Moskë, Peskov tha se përderisa kanalet janë të vendosura dhe të hapura, ato nuk po përdoren.
“Kanalet e komunikimit janë aty, ato po funksionojnë. Negociatorët tanë kanë mundësi për të komunikuar përmes këtyre kanaleve, por tani për tani është ndoshta më e saktë të flasim për një pauzë”, tha ai.
Kjo pauzë vjen pas tre raundeve të bisedimeve të mbajtura në Stamboll, Turqi, që nga maji, të cilat rezultuan në marrëveshje për shkëmbime “një mijë për një mijë” të të burgosurve dhe riatdhesimin e trupave të ushtarëve. Raundi i fundit pati diskutime të zgjeruara për të përfshirë civilë dhe propozime për grupe të përbashkëta pune dhe armëpushime të shkurtra humanitare.
Peskov përsëriti se Rusia mbetet e gatshme për dialog ndërsa akuzoi Evropën për pengimin e procesit.
“Pala ruse vazhdon të jetë e gatshme të ndjekë dialogun paqësor dhe të kërkojë mënyra për të zgjidhur konfliktin. Megjithatë, është e vërtetë që evropianët po e pengojnë këtë përpjekje. Kjo nuk është sekret”, tha ai.
Ai paralajmëroi se negociatat nuk mund të japin rezultate të menjëhershme dhe se askush nuk duhet të jetë tepër optimist, duke iu referuar besimit fillestar të presidentit të SHBA-së, Donald Trump për një zgjidhje të shpejtë, e cila më vonë ndryshoi.
Lidhur me reagimet evropiane ndaj stërvitjeve ushtarake ruso-bjelloruse “Perëndim-2025”, Peskov tha se ato dukeshin “të ngarkuara emocionalisht”.
“Në kushte normale të bashkëjetesës konstruktive, paqësore dhe miqësore, përfaqësuesit e vendeve fqinje kishin gjithmonë mundësinë të vëzhgonin stërvitje të tilla. Një praktikë e tillë ekzistonte. Megjithatë, tani, duke pasur parasysh qëndrimin armiqësor të Evropës Perëndimore ndaj nesh, natyrisht e gjithë kjo çon në mbingarkesa të ngjashme emocionale për ato vende”, tha ai.
Zëdhënësi i Kremlinit theksoi se Rusia nuk ka kërcënuar kurrë ndonjë shtet evropian ndërsa NATO është duke lëvizur vazhdimisht drejt kufijve të Rusisë.
“Është pikërisht Evropa, duke qenë pjesë e NATO-s, e cila shërben si një mjet konfrontimi dhe jo paqeje dhe stabiliteti, që është afruar vazhdimisht me kufijtë tanë”, tha Peskov.