Kremlini: Raundi i ardhshëm i bisedimeve Rusi-Ukrainë, javën tjetër sërish në Abu Dhabi

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se raundi i ardhshëm i bisedimeve të paqes Rusi-Ukrainë të ndërmjetësuara nga SHBA-ja është planifikuar për javën e ardhshme, përsëri në Abu Dhabi, kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Moskë, Peskov tha se data e saktë ende nuk është finalizuar, megjithëse media amerikane raportoi se bisedimet mund të rifillojnë më 1 shkurt.
“Është planifikuar për javën e ardhshme. Nuk mund ta përcaktoj datën e saktë tani”, tha ai.
Duke vlerësuar rezultatet fillestare, Peskov paralajmëroi se do të ishte e parakohshme të pritej efektivitet i lartë nga kontaktet e hershme trepalëshe, duke pasur parasysh kompleksitetin e çështjeve të përfshira.
“Çështja territoriale, e cila është pjesë e ‘Formulës së Ankorimit’, natyrisht ka rëndësi themelore për palën ruse. Negociatorët tanë vazhdojnë të mbrojnë interesat tona”, tha ai.
Rusia dhe Ukraina zhvilluan dy ditë konsultime më 23-24 janar në Abu Dhabi, me ndërmjetësimin e SHBA-së. Administrata amerikane i ka përshkruar bisedimet si “konstruktive”.