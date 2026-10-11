Kremlini: Zelenskyy aktualisht është i paaftë për të ndërmarrë “veprime të peshuara”

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka deklaruar se presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, aktualisht ndodhet në një gjendje “histerie” dhe është i paaftë të ndërmarrë “veprime të peshuara”, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për median Vesti, Peskov tha se nëse Zelenskyy do të ishte i aftë të vepronte me maturi, do të tregonte gatishmëri për të zhvilluar negociata paqeje me Rusinë.
“Natyrisht, duke qenë në një gjendje histerie, Zelenskyy vështirë se është në gjendje të ndërmarrë ndonjë veprim të peshuar tani. Nëse do të ishte i aftë për veprime të peshuara, do të tregonte gatishmëri për negociata paqeje”, tha ai.
Peskov akuzoi Zelenskyyn se po kërkon më shumë para nga “të gjithë ata që e mbikëqyrin”, përfshirë fonde për mbrojtjen ajrore dhe armë me rreze të gjatë veprimi, si dhe qasje në infrastrukturën Starlink, për të mundësuar sulmet ukrainase në thellësi të territorit rus.
Ai kritikoi gjithashtu bindjen e Zelenskyyt se shfaqja e “agresivitetit” ndaj Rusisë mund të jetë efektive.
“Kjo është një gabim tragjik për Ukrainën. Nuk mund ta trajtosh Rusinë në këtë mënyrë. Ata që sillen kështu ndaj Rusisë paguajnë një çmim. Aktualisht, Ukraina po e paguan këtë çmim”, tha ai.
Deklaratat e Peskovit erdhën dy ditë pasi presidenti amerikan, Donald Trump dhe presidenti rus, Vladimir Putin, zhvilluan një bisedë telefonike, gjatë së cilës diskutuan furnizimin me naftë dizel për SHBA-në dhe tregjet globale.
Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump tha se Rusia kishte rënë dakord të furnizonte “menjëherë” SHBA-në dhe tregjet globale me më shumë se 300.000 tonë naftë dizel. Ai tha se në nëntor do të furnizoheshin edhe 500.000 tonë të tjerë, të ndjekur nga 1 milion tonë “menjëherë pas kësaj”.
Trump shtoi se 3 milionë tonë të tjerë do të dërgoheshin “brenda një periudhe të shkurtër”, në varësi të gjendjes së rafinerive ruse të naftës dizel.
Putin deklaroi se furnizimi me naftë dizel nga Rusia për SHBA-në dhe tregjet globale do t’i sillte përfitime ekonomisë botërore.
Zelenskyy kritikoi marrëveshjen për naftën dizel mes SHBA-së dhe Rusisë, duke paralajmëruar se çdo miliard dollarë shtesë që Moska fiton nga eksportet do të përdoret për financimin e prodhimit të armëve, përmirësimin e dronëve Shahed, prodhimin e raketave dhe rekrutimin e luftëtarëve të huaj.
Ai u bëri thirrje partnerëve të Ukrainës që të “kufizojnë aftësinë e Rusisë për të zhvilluar luftën”.
Dje, Trump i bëri thirrje Ukrainës që të “ketë një president të ri”, duke akuzuar Zelenskyyn se ka dështuar vazhdimisht të arrijë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.
“Unë sugjeroj që ata të zgjedhin një udhëheqës të ri që mund të arrijë një marrëveshje, sepse ai mund të kishte arritur shumë marrëveshje, por për disa arsye nuk e bën këtë”, tha Trump.