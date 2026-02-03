Kremlini: Zëvendësshefi i Shtabit të Përgjithshëm do të kryesojë delegacionin rus në bisedimet për Ukrainën në EBA

Zëvendës Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Igor Kostyukov, do të udhëheqë delegacionin rus në bisedimet e ndërmjetësuara nga SHBA-ja me Ukrainën në Abu Dhabi më 4-5 shkurt, tha të martën zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë shtypi në Moskë, Peskov tha se Rusia do të përfaqësohej nga i njëjti delegacion që mori pjesë në konsultimet me Ukrainën nën ndërmjetësimin e SHBA-së më 23-24 janar, të mbajtura gjithashtu në Abu Dhabi.
“Do të jetë i njëjti delegacion si herën e fundit, i udhëhequr nga Kostyukov”, tha ai.
Duke iu referuar skadimit të afërt të Traktatit të Ri START midis Rusisë dhe SHBA-së më 5 shkurt, Peskov paralajmëroi se skadimi i tij do ta bënte mjedisin global të sigurisë më të rrezikshëm.
“Brenda pak ditësh, bota ndoshta do të gjendet në një pozicion më të rrezikshëm krahasuar me atë që është tani. Për herë të parë, SHBA-ja dhe Federata Ruse, dy vendet që zotërojnë arsenalet më të mëdha bërthamore në botë, do të jenë pa një dokument themelor që do të kufizonte dhe kontrollonte këto arsenale. Ne besojmë se kjo është shumë keq”, tha ai.
Ai tha se propozimi i presidentit Vladimir Putin për të zgjatur kufizimet e traktatit mbeti në fuqi, duke shtuar se Moska ende nuk kishte marrë një përgjigje nga Washingtoni.
“Propozimet tona mbeten në agjendë për ditët e mbetura”, tha zëdhënësi i Kremlinit.