Krerë të rezistencës në Gaza: Pse Izraeli nuk na mposht dot

Kreu i Hamasit në Rripin e Gazës, Khalil al-Hayya, tha se populli palestinez ka vërtetuar se nuk e pranon zhdukjen dhe do të vazhdojë luftën e tij derisa të realizojë të gjitha të drejtat e tij.
Al-Hayya, gjatë fjalimit të tij në Konferencën Kombëtare Arabe, arsyetoi se “Furia Al-Aksa” më 7 tetor të 2023-shit erdhi në përgjigje të të gjitha formave të agresionit dhe përpjekjeve për të fshirë çështjen palestineze dhe për të ndërtuar një Lindje të Mesme të re, duke theksuar se Gaza ka shkruar një histori të ndritur me vendosmërinë e popullit të saj dhe guximin e luftëtarëve të saj të rezistencës përballë makinës së luftës izraelite.
Ai shtoi se “7 tetori rivizatoi narrativën e vërtetë të çështjes palestineze, pas viteve të pushtimit izraelit që përpiqej t’i impononte botës narrativën e saj të rreme”, duke theksuar se “Palestina do të mbetet ashtu siç mbeti Gaza pavarësisht agresionit, dhe se padrejtësia dhe pushtimi do të zhduken”.
Dr. Khalil al-Hayya theksoi nevojën për të vazhduar ndjekjen ligjore të udhëheqësve të pushtimit izraelit para gjykatave ndërkombëtare për krimet e tyre kundër popullit palestinez.
“Rezistenca palestineze do të vazhdojë për sa kohë që të drejtat tona shkelen”, tha ai.
Nga ana tjetëre, Sekretari i Përgjithshëm i Xhihadit në Palestinë, Ziad al-Nakhala, tha se fraksionet e rezistencës palestineze dolën nga beteja e fundit me pushtuesin me armë në dorë, duke theksuar se uniteti në terren dhe në politikë ishte baza e këmbënguljes dhe qëndrueshmërisë përballë agresionit.
Gjatë fjalimit të tij në Konferencën Kombëtare Arabe, Nakhalah shpjegoi se të gjitha fraksionet e rezistencës, veçanërisht Brigadat Al-Quds dhe Brigadat Al-Qassam, luftuan si një front i bashkuar, duke vënë në dukje se ky kohezion midis forcave ushtarake dhe politike i lejoi Gazës të vazhdonte pavarësisht shkallës së madhe të shkatërrimit dhe koalicionit ndërkombëtar me të cilin u përball.
Ai shtoi se Gaza luftoi kundër një koalicioni ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, megjithatë rezistenca mbetet e palëkundur në terren dhe riafirmon angazhimin e saj për të mbrojtur dhe mbrojtur popullin palestinez nga pushtimi.
Al-Nakhalah vazhdoi duke thënë se “Izraeli” nuk mund ta refuzonte planin e Trump-it, ndërsa kërkon një rrugëdalje nga kriza e tij në terren dhe politike, duke vënë në dukje se ajo me të cilën po përballet Tel Avivi sot është një rezultat natyror i dështimit të tij për të arritur ndonjë nga qëllimet e tij gjatë luftës.
Al-Nakhalah e përfundoi fjalimin e tij duke theksuar se rezistenca do të vazhdojë për sa kohë që të drejtat e popullit palestinez shkelen dhe se uniteti është garancia e mbijetesës së projektit kombëtar dhe përballjes me të gjitha komplotet politike dhe ushtarake kundër popullit palestinez. /tesheshi