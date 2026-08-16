Kreu i Hamasit shkon në Kajro për bisedimet për armëpushimin në Gaza

Kreu i Byrosë Politike të Hamasit, Khalil al-Hayya, ka mbërritur në Kajro në krye të një delegacioni të lartë të lëvizjes, për të zhvilluar bisedime me zyrtarë egjiptianë lidhur me konsolidimin e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
Sipas një burimi të Hamasit, delegacioni do të takohet me kreun e Shërbimit të Inteligjencës së Përgjithshme Egjiptiane, Hassan Rashad. Në fokus të bisedimeve pritet të jenë zhvillimet në Gaza dhe zbatimi i marrëveshjes së armëpushimit.
Në delegacion bëjnë pjesë edhe kreu i Këshillit Shura të Hamasit, Mohammed Darwish, drejtuesi i lëvizjes jashtë Palestinës, Khaled Meshaal, kreu i Hamasit në Bregun Perëndimor, Zaher Jabarin, si dhe përgjegjësi për Marrëdhëniet Arabe dhe Islame, Basem Naim.
Mosmarrëveshje për fazën e dytë
Vizita zhvillohet në një kohë kur ka mosmarrëveshje rreth zbatimit të fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit.
Autoritetet izraelite kanë kundërshtuar planin prej 15 pikash të miratuar nga “Këshilli i Paqes” dhe kanë kërkuar që çdo tërheqje ushtarake nga Gaza të kushtëzohet me çarmatimin e Hamasit.
Hamasi, ndërkohë, ka përsëritur angazhimin ndaj udhërrëfyesit të dakorduar, ndërsa Egjipti ka kërkuar zbatimin e të gjitha pikave të marrëveshjes, veçanërisht tërheqjen izraelite dhe lejimin e hyrjes së ndihmave humanitare.
Sipas Hamasit, prioritetet përfshijnë vendosjen e një armëpushimi të plotë, përfundimin e tërheqjes izraelite, hapjen e pikëkalimeve kufitare, dërgimin e ndihmave dhe materialeve për strehim, fillimin e rindërtimit dhe mundësimin e administrimit të Gazës nga komiteti kombëtar.
Pavarësisht marrëveshjes, Hamasi thotë se Izraeli ka vazhduar me shkelje të përditshme të armëpushimit, i cili është në fuqi që nga tetori i vitit 2025. Sipas të dhënave të cituara nga grupi, këto shkelje kanë shkaktuar 1,258 palestinezë të vrarë dhe 4,139 të plagosur. /mesazhi