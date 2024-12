Kreu i NATO-s: Mali i Zi përballet me kërcënime hibride “konsistente” nga Rusia

Kreu i NATO-s, Mark Rutte, riafirmoi rolin e Malit të Zi brenda aleancës, teksa nënvizoi kërcënimet në rritje me të cilat përballet vendi nga Rusia dhe vende të tjera, raporton Anadolu.

“Mali i Zi përballet me kërcënime konsistente hibride nga aktorët rusë dhe të huaj. Rusia dëshiron të krijojë frikë dhe të minojë mbështetjen tonë për Ukrainën. Kjo nuk do të funksionojë”, u tha gazetarëve Sekretari i Përgjithshëm, Mark Rutte pas një takimi me kryeministrin e Malit të Zi, Milojko Spajiq, në selinë e NATO-s.

Rutte shprehu mirënjohjen për kontributet e vendit ballkanik, duke thënë: “Ne përgjithësisht jemi shumë mirënjohës për gjithçka që Mali i Zi po bën për të mbështetur Ukrainën deri më tani, edhe përmes paketës së ndihmës gjithëpërfshirëse të NATO-s”.

Ai më tej përgëzoi Malin e Zi për përpjekjet e tij për të nxitur zbatimin e vendimeve të marra në samitin e Washingtonit.

Kërcënimi i vazhdueshëm i paraqitur nga Rusia, veçanërisht përmes sulmeve kibernetike, dezinformimit dhe ndërhyrjeve politike, ishte temë kryesore e diskutimit.

Rutte tha se veprimet e Rusisë synojnë të destabilizojnë unitetin e NATO-s dhe të minojnë mbështetjen për Ukrainën, por shprehu besimin në qëndrueshmërinë e NATO-s, duke thënë: “Kjo nuk do të funksionojë”.

Ai vlerësoi Malin e Zi për marrjen e masave të fuqishme kundër kërcënimeve hibride, si vendi i cili është i pari që ka pranuar ndihmë nga ekipi mbështetës i NATO-s kundër operacioneve hibride si dhe për anëtarësimin në grupin e reagimit të shpejtë të NATO-s.

– Ka nevojë t’i ofrohet ndihmë Ukrainës përpara dimrit të vështirë

Rutte theksoi rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme për Ukrainën, veçanërisht pasi ajo përballet me një nga dimrat më të vështirë që nga fillimi i luftës në 2022.

Ai u kërkoi të gjithë aleatëve të përmbushin angazhimet e tyre të marra në samitin e Washingtonit këtë korrik, duke përfshirë premtimet financiare dhe mbështetjen ushtarake.

“Ukraina ka nevojë për mbështetjen tonë urgjente”, tha ai duke folur vetëm disa javë përpara se Donald Trump, një kritik prej kohësh i ndihmës amerikane për NATO-n, të bëhet sërish president i SHBA-së.

Spajiq, duke iu referuar udhëzimit të investimeve të mbrojtjes të aleancës, tha: “Ne nuk jemi vetëm deklarativë si një partner i besueshëm i NATO-s. Ne këtë vit do të kalojmë pragun prej 2 për qind (të Produktit të Brendshëm Bruto), siç tha edhe i nderuari Mark”.

Ai përkujtoi se Mali i Zi, një anëtar i NATO-s për shtatë vjet, ka kontribuar në misione të ndryshme të NATO-s, duke përfshirë në Letoni, Bullgari dhe Kosovë. Spajiq konfirmoi synimet e vendit për shpenzimet e mbrojtjes, me planet për të arritur të paktën 2.1 për qind deri në 2.3 për qind të PBB-së deri në vitin 2025.

Spajiq ripohoi angazhimin e Malit të Zi për të mbështetur Ukrainën, duke thënë: “Mali i Zi mbështet Ukrainën dhe beson se anëtarësimi në NATO do të jetë garancia përfundimtare edhe për këtë komb”.

Kryeministri malazez theksoi përfshirjen e vendit të tij në dërgimin e pajisjeve ushtarake në Ukrainë dhe pjesëmarrjen në paketën e ndihmës gjithëpërfshirëse të NATO-s.