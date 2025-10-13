Kreu i NATO-s, Rutte falënderon Turqinë për rolin e saj në armëpushimin në Gaza

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte falënderoi Turqinë për rolin e saj në marrëveshjen e armëpushimit të arritur në Gaza, duke deklaruar se Ankaraja gjithashtu “luan rol të rëndësishëm” në ndihmën që i jepet Irakut për të zhvilluar forcat e veta të sigurisë dhe mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Në takimin e Asamblesë Parlamentare (AP) të NATO-s në Slloveni, Rutte iu përgjigj një pyetjeje nga Mevlüt Çavuşoğlu, kryetari i delegacionit turk në parlamentin turk dhe deputet i Partisë AK në Antalya, në lidhje me mënyrën se si sulmet e Izraelit në rajon dhe në Gaza ndikuan në mjedisin e përgjithshëm të sigurisë së NATO-s.
Në fillim të fjalës së tij, Rutte falënderoi Turqinë, nëpërmjet Çavuşoğlu-t, për kontributin e saj në armëpushimin në Gaza. “Gjithashtu falënderoj SHBA-në, Egjiptin dhe Katarin për armëpushimin që është tani në fuqi”, tha Rutte.
Ai deklaroi se e dinte që presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe ekipi i tij po punonin intensivisht me SHBA-në, Egjiptin dhe Katarin për çështjen e Gazës. “Prandaj, fakti që ky (armëpushim) po ndodh tani është një hap i madh dhe shpresoj se do të na frymëzojë në Evropë dhe së bashku me SHBA-në të bëjmë gjithçka që mundemi për t’i dhënë fund kësaj lufte të tmerrshme agresioni kundër Ukrainës”, shtoi kreu i Aleancës Veriatlantike.
Rutte tha se ata po ndjekin nga afër ngjarjet në Lindjen e Mesme. “Nëse do të më duhej t’i përgjigjesha konkretisht pyetjes suaj, siç e dini, duhet të jem pak i kujdesshëm për këtë çështje sepse ka pikëpamje të ndryshme brenda NATO-s mbi situatën në Lindjen e Mesme, veçanërisht mbi Izraelin dhe Gazën”, tha ai.
Më tej Rutte vuri në dukje se NATO vepron në rajonin euroatlantik dhe se çështja izraelite “qëndron disi jashtë territorit të Aleancës”, duke shtuar se “Kjo është një çështje që lidhet me misionin tonë në Irak”.
– Industria e Mbrojtjes së Turqisë
Kreu i NATO-s potencoi se projektet e mbrojtjes së Bashkimit Evropian (BE) duhet të jenë “transparente dhe të hapura” edhe për aleatët që nuk janë anëtarë të BE-së.
Ai tha se Turqia ka 3.000 kompani që janë pjesë e infrastrukturës së saj të industrisë së mbrojtjes. “Një fabrikë municionesh në Teksas tani nuk do të ishte në gjendje të prodhonte atë që i nevojitet pa zinxhirin e furnizimit nga Turqia. Me fjalë të tjera, gjithçka është e lidhur në aspektin transatlantik”, tha Rutte.