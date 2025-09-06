Kreu i OBSH-së i bën thirrje Izraelit të ndalë katastrofën e urisë në Gaza

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka kërkuar nga Izraeli të ndalë “katastrofën” e urisë në Gaza, ku sipas tij të paktën 370 persona kanë vdekur nga kequshqyerja që prej fillimit të luftës.
“Ky është një krim lufte që nuk mund të tolerohet. Uria e civilëve si metodë lufte është e papranueshme dhe rrezikon të legjitimohet edhe në konflikte të tjera në të ardhmen,” tha Ghebreyesus.
Deklarata e tij erdhi dy javë pasi OKB shpalli zyrtarisht gjendjen e urisë në Gaza, duke akuzuar Izraelin për “pengimin sistematik” të ndihmave humanitare.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka raportuar se 373 persona, mes tyre 134 fëmijë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja që nga tetori 2023.
“Një pjesë e madhe e këtyre viktimave kanë humbur jetën vetëm gjatë dy muajve të fundit, ndërsa ushqimi që mund t’i shpëtonte gjendet në kamionë shumë pranë,” theksoi kreu i OBSH-së. /mesazhi