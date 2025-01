Kreu i OKB-së për të Drejtat e Njeriut: Një katastrofë e të drejtave të njeriut vazhdon të shpaloset në Gaza

Komisionari i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, shprehu shqetësimin për sulmet e vazhdueshme izraelite ndaj objekteve shëndetësore në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.

“Një katastrofë e të drejtave të njeriut vazhdon të shpaloset në Gaza para syve të botës”, tha Türk në një takim të Këshillit të Sigurimit mbi situatën në Lindjen e Mesme.

Ai shtoi se mjetet dhe metodat e luftës së Izraelit kanë vrarë dhjetëra mijëra njerëz, kanë shkaktuar zhvendosje të mëdha dhe kanë shkatërruar territorin.

“Shkatërrimi i spitaleve në të gjithë Gazën shkon përtej privimit të palestinezëve nga e drejta e tyre për të pasur kujdes shëndetësor të përshtatshëm. Këto spitale siguruan strehim për mijëra njerëz që nuk kishin ku të shkonin tjetër”, theksoi Türk.

Duke nënvizuar se OKB-ja paralajmëroi në mënyrë të përsëritur se operacionet ushtarake të Izraelit në Gazën Veriore e vënë të gjithë popullsinë palestineze në rrezik përmes vdekjes dhe zhvendosjes, Türk tha se operacionet ushtarake izraelite brenda dhe përreth spitaleve dhe luftimet shoqëruese kanë pasur një “ndikim të tmerrshëm” pikërisht në një kohë kur nevoja për kujdes shëndetësor është masive për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.

Türk bëri thirrje gjithashtu për hetime “të pavarura, të plota dhe transparente” për të gjitha sulmet izraelite ndaj spitaleve, infrastrukturës së kujdesit shëndetësor dhe personelit mjekësor, si dhe keqpërdorimin e supozuar të objekteve të tilla.

“Unë paralajmëroj edhe një herë, me termat më të fuqishëm, për rrezikun e krimeve mizore që do të kryhen në territorin e pushtuar palestinez. Unë u bëj thirrje të gjithë atyre që kanë ndikim të ndërmarrin veprime në përputhje me rrethanat dhe të mbrojnë civilët si një çështje me përparësi absolute. Është thelbësore që të ketë përgjegjësi të plotë për të gjitha shkeljet e të drejtave ndërkombëtare humanitare dhe të njeriut”, shtoi ai.

Türk gjithashtu i bëri thirrje Izraelit që të sigurojë dhe të lehtësojë qasjen për të jetuar, duke mundësuar ndihmat humanitare, duke përfshirë kujdesin e duhur shëndetësor për popullatën palestineze dhe duke i kërkuar Izraelit të përfundojë praninë e tij të vazhdueshme në territorin e pushtuar palestinez “sa më shpejt të jetë e mundur”.

Ushtria izraelite ka vazhduar një luftë gjenocidale në Gaza duke vrarë më shumë se 45.650 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023, pavarësisht nga një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm.

Në nëntor, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhrarreste për kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.