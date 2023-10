Kriza e migrantëve: Sunak do të kërkojë ‘zgjidhje mbarë-Europiane’ në samitin në Granada

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Rishi Sunak do të merr pjesë në një samit të posaçëm të liderëve evropianë në Spanjë, duke kërkuar përpjekje të koordinuara evropiane për të adresuar çështjen në rritje të emigrantëve të parregullt që mbërrijnë në kontinent.

Sunak e konsideron situatën të rëndë dhe të paqëndrueshme, duke bërë thirrje për zgjidhje kreative në mbarë Evropën, duke përfshirë luftën kundër kontrabandistëve të njerëzve dhe forcimin e kufijve.

Ai do të bashkëkryesojë një takim me kryeministren italiane dhe do të bashkëpunojë me udhëheqës nga Belgjika, Bullgaria dhe Serbia për të prishur rrjetet kriminale duke shkëmbyer inteligjencën dhe bashkëpunimin operacional.

Ky samit i 47 liderëve të BE-së dhe jo-BE është i fokusuar kryesisht në diskutimin e luftës në Ukrainë, por gjithashtu ofron një mundësi për diskutime më të gjera.

Sunak, pavarësisht se në fjalimin e tij në konferencën e partisë e avokoi kundër një afrimi më të ngushtë me BE-në, duket më i gatshëm për të bashkëpunuar me partnerët evropianë për imigracionin, një prioritet kryesor elektoral.

Megjithatë, mbetet e paqartë se sa liderë evropianë ndajnë prioritetet e tij dhe nëse aksioni kolektiv mund të arrihet, pasi vendet e BE-së shpesh kanë luftuar për të rënë dakord për ndarjen e barrës së migracionit.

BE-ja ra dakord kohët e fundit të reformojë rregullat e saj të brendshme të azilit për të lehtësuar ndihmën për vende si Italia dhe Greqia gjatë rritjeve të emigracionit të parregullt, me disa vende, duke përfshirë Spanjën, gjithashtu duke shprehur interes për të diskutuar qasje të reja ndaj migracionit legal.