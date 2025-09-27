Kriza shëndetësore kërcënon jetën e foshnjave në Gaza

Foshnjat e porsalindura në Rripin e Gazës po përballen me një krizë të rëndë shëndetësore e humanitare, për shkak të mungesës së barnave dhe pajisjeve mjekësore pas mbylljes së kalimeve nga Izraeli dhe luftës së vazhdueshme prej gati dy vitesh.
Në spitalin “Çlirimi” në kompleksin Naser në jug të Gazës, dhjetëra fëmijë po trajtohen në kushte të rënda, shumë prej tyre duke vuajtur nga vështirësi në frymëmarrje. Për shkak të mungesës së shtretërve, tre foshnja shpesh ndajnë një shtrat, ndërsa disa të tjerë detyrohen të qëndrojnë në tokë.
Drejtori i spitalit, Ahmed al-Farra, tha se sektori po përballet me një valë të rëndë të infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes, duke paralajmëruar se mungesa e oksigjenit dhe e personelit mjekësor po e rëndon situatën.
“Fëmijët nuk mund të ndëshkohen vetëm pse kanë lindur në Gaza”, tha al-Farra, duke kërkuar ndërprerjen e luftës dhe rikthimin e funksionimit të plotë të spitaleve për të shpëtuar jetët e të vegjëlve.
Që nga tetori 2023, ushtria izraelite ka shënjestruar drejtpërdrejt sektorin shëndetësor, duke shkatërruar ose nxjerrë jashtë funksionit dhjetëra spitale dhe qendra mjekësore, ndërsa ndalimi i ndihmave ka thelluar krizën. /mesazhi