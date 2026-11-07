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Krizë e rëndë në Jemen, mbi 313 mijë të zhvendosur që nga muaji gusht

Jemeni po përballet me një valë të re dhe alarmante të zhvendosjes së popullsisë, teksa mbi 313,000 persona janë detyruar të braktisin vatrat e tyre që nga fillimi i muajit gusht.

Shifrat dramatike janë bërë publike nga Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), e cila thekson se situata vijon të mbetet jashtëzakonisht kritike.

Sipas të dhënave, mbi 40 për qind e totalit të personave të zhvendosur janë shpërngulur duke rënduar edhe më shumë barrën mbi komunitetet pritëse dhe strukturat e kufizuara lokale.

Përkeqësimi i kushteve të sigurisë dhe lëvizjet masive të popullsisë kanë sjellë gjithashtu një kolaps të plotë të shërbimeve jetike.

Fondi i Popullsisë i OKB-së në Jemen ka bërë të ditur se më shumë se 80 për qind e spitaleve dhe qendrave mjekësore në qytetin e Taizit janë aktualisht jashtë funksionit.

Ky bllokim i strukturave shëndetësorë vjen si pasojë e drejtpërdrejtë e mungesës kritike të karburantit për gjeneratorët dhe e largimit apo mungesës së personelit mjekësor, duke lënë mijëra qytetarë të plagosur dhe të sëmurë pa asnjë lloj ndihme mjekësore në orët e tyre më të vështira.

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