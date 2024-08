Kroacia rikthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak

Kroacia do të rikthejë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, i cili do të zgjasë dy muaj, duke filluar nga 1 Janari i vitit të ardhshëm, njoftoi ministri i Mbrojtjes së vendit Ivan Anusic.

Lëvizja vjen në mes të tensioneve të rritura në Evropë pas agresionit rus në Ukrainë. Ky vendim shënon një rikthim në rekrutim, i cili u pezullua në vitin 2008 kur vendi kaloi në një sistem të bazuar në vullnetarë.

“Ne rritëm pagat e ushtarëve, nënoficerëve dhe oficerëve, të drejtat e tyre materiale jo vetëm përmes të ardhurave personale, por edhe përmes pagave ditore dhe gjithçkaje që u takon,” i tha ministri transmetuesit kroat RTL.

“Modernizimi dhe pajisja e Forcave të Armatosura po ecën sipas planit dhe në përputhje me marrëveshjen me aleatët tanë dhe udhëheqjen e NATO-s”, tha ministri, duke shtuar se nuk do të ketë kursime fondesh në këtë fushë.

Vende të tjera në Evropë po shqyrtojnë masa të ngjashme ose kanë rikthyer shërbimin e detyrueshëm ushtarak në përgjigje të tensioneve të rritura rajonale.

Vitin e kaluar, Letonia riktheu rekrutimin ushtarak në përgjigje të kërcënimit të paraqitur nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia. /abcnews