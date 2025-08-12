Kryediplomatët e Jordanisë dhe Sirisë takohen para takimit trepalësh me përfaqësuesin e SHBA-së

Ministri i Jashtëm i Jordanisë, Ayman al-Safadi dhe homologu i tij sirian, Assad Hasan Shaybani, u takuan me ambasadorin e SHBA-së në Ankara dhe përfaqësuesin special të SHBA-së për Sirinë, Tom Barrack, përpara një takimi trepalësh, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e lëshuar në platformën sociale X të Ministrisë së Punëve të Jashtme jordaneze dha informacion mbi këtë çështje. Gjithashtu thuhet se Safadi dhe Shaybani u takuan në kryeqytetin jordanez, Aman, para fillimit të takimit Jordani-Siri-SHBA.
Takimi trepalësh do të trajtojë situatën aktuale në Siri si dhe ofrimin e sigurisë, stabilitetit dhe sovranitetit, përmbushjen e kërkesave të popullit vëllazëror sirian, mbrojtjen e të drejtave të të gjithë sirianëve, forcimin e armëpushimit në Suweida dhe mbështetjen e procesit të rindërtimit bazuar në një zgjidhje të krizës.
Shaybani, Safadi dhe Barrack u takuan gjithashtu më 19 korrik, të organizuar nga Jordania.
– Përleshjet në Suweida
Më 13 korrik, shpërthyen përleshje të armatosura në Suweida midis arabëve beduinë dhe disa grupeve druze. Forcat e sigurisë siriane që ndërhynë u zunë në pritë.
Përplasjet në rritje u ndalën me një armëpushim, por forcat druze besnike ndaj Hikmat al-Hijri shkelën armëpushimin. Më 16 korrik, ushtria izraelite sulmoi kompleksin presidencial sirian, selinë e Shtabit të Përgjithshëm dhe Ministrinë e Mbrojtjes.
Ndërsa ushtria siriane u tërhoq nga Suweida, grupi i Hijri-t filloi të zhvendoste familjet beduine dhe të kryente ekzekutime. Mijëra luftëtarë fisnorë nga jashtë mbërritën për të mbështetur arabët beduinë.
Më 19 korrik, qeveria siriane filloi të rivendoste forcat e saj të sigurisë në Suweida, duke u mundësuar luftëtarëve beduinë dhe fisnorë të largoheshin nga qyteti.
Që nga 13 korriku, vlerësohet se qindra njerëz, si të armatosur ashtu edhe civilë, janë vrarë në përleshjet në fjalë.