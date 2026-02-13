Kryediplomatët e Kinës dhe SHBA-së takohen në kuadër të Konferencës së Sigurisë në Mynih

Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi dhe homologu i tij amerikan, Marco Rubio, u takuan në Mynih të Gjermanisë të premten, transmeton Anadolu.
Të dy zyrtarët po marrin pjesë në edicionin e vitit 2026 të Konferencës së Sigurisë së Mynihut.
Një regjistrim video i takimit tregon Wang dhe Rubio duke zhvilluar bisedime së bashku me delegacionet e tyre.
Nuk u dhanë detaje mbi rezultatin e takimit menjëherë.
Ky është takimi i dytë ballë për ballë i Wang dhe Rubio, pas ndërveprimit të tyre të parë në Malajzi korrikun e kaluar.
Takimi vjen ndërsa Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pritet të bëjë udhëtimin e tij të parë në Kinë, në mandatin e tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë, në prill.
Dy ekonomitë kryesore të botës kanë parë marrëdhënie të stabilizuara që nga nëntori i kaluar, pas tensioneve të çastit për shkak të tarifave të larta të Trumpit.
Në fillim të këtij muaji, Trump foli me Presidentin e Kinës, Xi Jinping, pasi të dy u takuan ballë për ballë në Korenë e Jugut tetorin e kaluar, gjatë të cilit të dy udhëheqësit diskutuan lidhjet dypalëshe, me udhëheqësin kinez që lëshoi një paralajmërim për furnizimet me armë në Tajvan.