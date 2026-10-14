Kryediplomatët e Pakistanit dhe Omanit diskutojnë në Islamabad përpjekjet për paqe rajonale

Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, diskutoi të mërkurën përpjekjet për paqe rajonale me homologun e tij nga Omani, Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, në Islamabad, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, të dy zyrtarët diskutuan forcimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët, përfshirë tregtinë, investimet dhe kontaktet mes popujve.
Ata theksuan rëndësinë e dialogut dhe diplomacisë për arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm, në kushtet e zhvillimeve në rajon.
Albusaidi vlerësoi përpjekjet e Islamabadit për promovimin e paqes dhe sigurisë rajonale, ndërsa Dar vlerësoi “rolin konstruktiv” të Omanit dhe synimet e përbashkëta për paqe dhe stabilitet në rajon.
Takimi u zhvillua para sesionit të 8-të të përbashkët ministror Pakistan-Oman.
Vizita e Albusaidit zhvillohet në një kohë kur po bëhen përpjekje diplomatike në rajon për të frenuar përshkallëzimin e armiqësive në Lindjen e Mesme.
Të dy vendet janë përfshirë në përpjekje ndërmjetësimi që synojnë arritjen e një marrëveshjeje të negociuar për t’i dhënë fund luftës SHBA-Iran dhe për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.
Omani ka zhvilluar bisedime me Iranin, të përqendruara në krijimin e korridoreve të përkohshme ose të sigurta për transportin tregtar detar përmes kësaj rruge ujore, e cila është pothuajse e mbyllur.