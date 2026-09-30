Kryediplomati egjiptian dhe e dërguara e OKB-së diskutojnë procesin politik dhe zgjedhjet në Libi

Ministri i Punëve të Jashtme i Egjiptit, Badr Abdelatty dhe e dërguara e OKB-së për Libinë, Hanna Tetteh, kanë diskutuar zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë në Libi, si dhe përpjekjet për avancimin e procesit politik dhe mbajtjen e zgjedhjeve, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Egjiptit njoftoi se kryediplomati egjiptian priti zyrtaren e OKB-së në Kajro për të diskutuar zhvillimet në Libi dhe përpjekjet për avancimin e procesit politik në kuadër të udhërrëfyesit të OKB-së.
Abdelatty shprehu mbështetjen e Egjiptit për përpjekjet e OKB-së për arritjen e një “zgjidhjeje gjithëpërfshirëse politike” mes palëve libiane, duke theksuar se procesi politik duhet të mbetet “në pronësi dhe nën udhëheqjen e libianëve”.
Ai theksoi rëndësinë e përshpejtimit të mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në të njëjtën kohë, përfundimit të periudhave të tranzicionit dhe unifikimit të institucioneve shtetërore të Libisë.
Kryediplomati egjiptian theksoi gjithashtu nevojën për respektimin e unitetit, sovranitetit dhe integritetit territorial të Libisë.
Egjipti është një nga vendet pjesëmarrëse në Mekanizmin Trepalësh të Libisë për Shtetet Fqinje, së bashku me Tunizinë dhe Algjerinë.
Mekanizmi i Konsultimit Trepalësh për Libinë u krijua në vitin 2017 dhe u pezullua në vitin 2019, përpara se të rifillonte në maj të vitit 2025, kur ministrat e jashtëm të të tre vendeve zhvilluan një takim konsultativ në Kajro. Mekanizmi synon të kontribuojë në zgjidhjen e krizës politike në Libinë fqinje.
Nga ana e saj, Tetteh e informoi ministrin egjiptian për zhvillimet në zbatimin e udhërrëfyesit në Libi. Ajo shqyrtoi gjithashtu hapat që po ndërmerren për zgjidhjen e çështjeve të mbetura lidhur me kornizën kushtetuese dhe ligjore që rregullon zgjedhjet.
Libia është përballur me ndarje politike mes dy qeverive rivale që nga viti 2022, përkatësisht administratës së njohur ndërkombëtarisht të kryeministrit Abdul Hamid Dbeibah në Tripoli dhe një qeverie paralele të drejtuar nga Osama Hammad me seli në Benghazi dhe të mbështetur nga parlamenti me bazë në lindje.
Përpjekjet e udhëhequra nga OKB-ja për mbajtjen e zgjedhjeve kombëtare kanë mbetur në ngërç, duke zgjatur konfliktin dhe paqëndrueshmërinë më shumë se një dekadë në vendin e pasur me naftë.