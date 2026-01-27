Kryediplomati francez: Evropianët mund dhe duhet të marrin përsipër sigurinë e tyre

Evropianët mund dhe duhet të marrin përsipër sigurinë e tyre, tha ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot të hënën vonë në përgjigje të vërejtjeve të shefit të NATO-s se Evropa nuk mund të mbrohet pa SHBA-në, transmeton Anadolu.
“Jo, i dashur Mark Rutte. Evropianët mund dhe duhet të marrin përsipër sigurinë e tyre”, shkroi Barrot në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Edhe Shtetet e Bashkuara janë dakord. Është shtylla evropiane e NATO-s”, shtoi ai.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte ka thënë se Evropa nuk mund të mbrohet pa mbështetjen e SHBA-së.
“Nëse dikush këtu mendon se BE-ja ose Evropa në tërësi mund të mbrohet pa SHBA-në, le të vazhdojë të ëndërrojë. Nuk mundeni. Ne nuk mundemi. Kemi nevojë për njëri-tjetrin”, tha Rutte në fjalimin e tij në Komitetin e Punëve të Jashtme dhe Komitetin e Sigurisë dhe Mbrojtjes të Parlamentit Evropian në Bruksel të hënën.
“Do të ketë shumë dyfishime”, tha ai duke iu referuar idesë së Forcës Evropiane të Mbrojtjes. “Ju uroj fat nëse doni ta bëni”, tha ai.
“Meqenëse duhet të gjesh burrat dhe gratë në uniformë, do të jetë në krye të asaj që po ndodh tashmë dhe kjo do t’i bëjë gjërat më të ndërlikuara”, shtoi ai.
SHBA-ja nën administratën e presidentit Donald Trump u ka bërë thirrje vazhdimisht aleatëve evropianë të marrin një përgjegjësi shumë më të madhe për mbrojtjen e tyre.
Rutte, një ish-kryeministër holandez, po njihet gjithnjë e më shumë si “pëshpëritësi i Trumpit”. Ai e ka lëvduar Trumpin edhe pse të tjerët e kanë kritikuar.
Ai shmangu përplasjen e fundit midis SHBA-së dhe Evropës pas një takimi me udhëheqësin amerikan, i cili ra dakord për një “kornizë” për një marrëveshje të ardhshme për Grenlandën, duke u tërhequr nga kërcënimet për të vendosur tarifa ndaj vendeve që kundërshtuan marrjen e territorit danez.